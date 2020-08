Bakayoko, questione di valori: il suo peso attuale a bilancio è di 15 milioni

Tiemoé Bakayoko è un obiettivo del Milan per il centrocampo: il club rossonero lo rivorrebbe per allargare le rotazioni in mediana, associandolo a Bennacer e Kessie. Il francese, acquistato nel 2017 dal Chelsea, fu pagato 40 milioni di euro. Ad oggi il suo valore a bilancio è di circa 15 milioni di euro, di conseguenza i Blues potrebbero effettuare una plusvalenza anche con una cessione ad una cifra poco inferiore ai 20 milioni di euro. Nel caso in cui la cessione avvenisse nel 2021, in caso di eventuale obbligo di riscatto, il peso a bilancio del calciatore si abbasserebbe ulteriormente, arrivando ad 8 milioni.