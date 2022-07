Bakayoko sul fermo di polizia: "Mi son ritrovato con la pistola a un metro. Ok l'errore ma non il modo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista del Milan Tiemouè Bakayoko è tornato, attraverso le sue storie Instagram, sulla disavventura che lo ha visto protagonista a inizio luglio e divenuta virale tramite un video sui social. Per uno sfortunato scambio di persone, il francese è stato fermato dalla polizia in pieno centro a Milano, di giorno, che lo ha perquisito e gli ha puntato la pistola. Queste le parole di Baka: "Le autorità milanesi hanno comunicato che è stato un errore della polizia e che se ne sono accorti in quel momento. Errare è umano, non ho problemi con quello. D'altra parte, ho un problema con il modo utilizzato. Penso che sia andato oltre il dovuto. Perché non si sono limitati a fare un controllo degno di questo nome? Chiedendo ai documenti del veicolo, semplicemente comunicando... Sul video pubblicato sui social non si vede tutto. Mi sono ritrovato con la pistola a un metro da me. Hanno messo chiaramente le nostre vite in pericolo: è un errore, sapendo che non c'era certezza sui sospetti arrestati".