Balata sulla crisi energetica: "Spese aumentate del 400%, stiamo pensando a nuove soluzioni"

© foto di TuttoSalernitana.com

Nel corso del Social Football Summit il presidente della Lega B Mauro Balata ha parlato di giovani e sostenibilità: "Affrontiamo due temi, uno tecnico-sportivo che è quello dei giovani. Tutti proviamo a capire come far sì che i talenti possano ridare la spinta ed il vigore al movimento. Il secondo è un’emergenza che riguarda il calcio così come tutto il mondo, ovvero la crisi energetica. Ultimamente stiamo osservando le dinamiche dei costi per le società, rispetto al mese precedente le spese sono aumentato del 400%. - continua Balata come riporta Pianetaserieb.it - Ancora prima che si iniziasse a parlare di crisi avevamo deciso di giocare alle 14 senza chiedere nulla al Governo. Le soluzioni a cui stiamo pensando le proporremo già nella prossima assemblea. Il Governo, però, deve iniziare a pensare al calcio come Industry“.