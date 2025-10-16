Bale racconta la sua vita fuori dal calcio: qual è la sua paura più grande

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Lasciare il calcio non è facile, così come gestire il patrimonio messo insieme durante la carriera da atleti top. Gareth Bale, ex capitano del Galles e attaccante Mister 100 milioni del Real Madrid, confessa le paure post ritiro, arrivato nel suo caso due anni fa a 34 anni. "È sempre stata una cosa che mi ha spaventato - ha detto il gallese in un'intervista a Front Office Sports -. Si legge di atleti che terminano la loro carriera e finiscono in bancarotta. Non sanno come gestire i propri soldi, molti vivono una vita nel lusso, cosa che io ho cercato di evitare. Ho sempre prestato attenzione a come sarebbe stata la mia vita dopo il calcio". Dopo il suo passaggio dal Tottenham al Real Madrid, Bale è diventato uno dei calciatori più pagati al mondo, ha guadagnato più di 170 milioni di euro durante la sua permanenza al Santiago Bernabeu, prima di giocare nella MLS e chiudere con la nazionale dopo i Mondiali 2022.

"Quando finisci, smetti di essere pagato e c' da ricostruire un'esistenza -. Ho sempre cercato di diversificare. Inizialmente avevo l'idea di investire i miei soldi in diverse cose. Se una di queste falliva, non avrei perso tutto". Dopo il suo ritiro, Bale si è impegnato in diverse iniziative finanziarie, dai bar a tema minigolf al lavoro come commentatore per la televisione britannica che trasmette la Champions League. Di recente ha avviato trattative con il Cardiff City, la squadra della sua città natale e lo ha confermato nell'intervista: "È un club in declino da diversi anni, ma ha un grande potenziale, essendo l'unico in città". (ANSA).