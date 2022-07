Ballardini: "Milan, scudetto meritato. Se ora prende Sanches e De Ketelaere fa un altro salto in alto"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Davide Ballardini, ex tecnico del Genoa, ha parlato così della corsa scudetto nella prossima Serie A: "L’Inter rimane la squadra più forte perché gioca un calcio pragmatico, di grande esperienza e di poche idee astratte. Nell’Inter c’è grande sostanza, però l’ultimo campionato l’ha vinto con merito il Milan con un mix di belle cose, in primis le scelte e il lavoro di Pioli. E se il Milan prende Sanches e De Ketelaere fa un altro salto in alto. La Juve? È lì, con Inter e Milan, ma io non mi priverei di uno come De Ligt. Capisco i ragionamenti finanziari alla base dell’eventuale cessione, da allenatore me lo terrei stretto. È un difensore leader".