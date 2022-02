Ballo-Touré è campione d'Africa! Il Senegal batte l'Egitto ai rigori

Festeggia anche un po' di Milan in Africa, grazie alla vittoria del Senegal in finale ai rigori contro l'Egitto. Fodé Ballo-Touré, infatti, fa parte della rosa di Cisse, anche se non è sceso in campo durante l'ultimo atto della competizione. Complimenti al terzino rossonero e al Senegal per la prima storica vittoria in Coppa d'Africa!