Ballo-Touré ultima scelta di Pioli per il ruolo di terzino: non gioca con il Milan dal 19 dicembre

Fodé Ballo-Touré dal suo arrivo al Milan non ha mai convinto in pieno l’ambiente rossonero, e nell’ultimo periodo, complice anche la Coppa d’Africa, è proprio sparito dai radar. Il senegalese non scende in campo con la maglia rossonera dal 19 dicembre, cioè dalla sfida di San Siro persa 0-1 contro il Napoli. Nella rassegna continentale africana invece, Ballo-Touré ha giocato l’intero match d’esordio del suo Senegal, perdendo poi il posto anche a causa del Covid, e giocando solo 13 minuti nei successivi 6 match. La stagione al Milan del classe 1997 è per ora molto deludente, con appena 530 minuti giocati.