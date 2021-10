Ballon d'Or, Simon Kjaer inserito da France Football nella lista dei 30 finalisti

Dopo le indiscrezioni del pomeriggio ora arriva anche l'ufficialità, Simon Kjaer è stato inserito nella lista dei 30 finalisti per il Ballon d'Or 2021 di France Football. Il forte centrale danese è l'unico giocatore del Milan in lista.

De Bruyne, Neymar, Rúben Dias, Lautaro Martínez and Kjaer are nominated for the 2021 #BallondOr! pic.twitter.com/T4mwJb8xfi