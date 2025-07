Balotelli ancora in Serie A? Raiola: "Oggi non ci sono trattative, la vedo difficile"

Enzo Raiola che cura anche gli interessi di Mario Balotelli, ne ha parlato in un'intervista rilasciata al sito Derbyderbyderby. Queste le parole di Raiola anche sulla stagione scorsa, passata dal 45 in panchina al Genoa: "L'anno scorso ha fatto una scelta di cuore e di vita, decidendo di restare in Italia nella speranza di trovare un club. Alla fine c'è stata un'opportunità, ma le cose non sono andate come si sperava. Mario ha sempre avuto molte richieste dall'estero e continua ad averne, ma oggi lo vedo difficile rientrare in Serie A, soprattutto dopo quest'ultima esperienza non positiva".

Raiola continua su Balotelli: "Non per mancanza di impegno, perché ha dato tutto per dimostrare il proprio valore, ma non ha trovato le condizioni ideali. Gli dissi già l'anno scorso che avrebbe dovuto valutare le offerte dall'estero, che erano importanti. Lui ha scelto l'Italia e io ho rispettato la sua volontà. Oggi non ci sono trattative avviate per lui in Italia: valuteremo altre soluzioni, ma la decisione finale spetta a lui".