Balotelli barcollante fuori da un locale a Losanna: tifosi furiosi. Ora è a letto con la bronchite

Mario Balotelli rischia di diventare un caso dopo sole poche settimane dal suo trasferimento al Sion. Nelle ultime ore alcune immagini che lo ritraggono hanno fatto il giro del mondo. L'attaccante, all'uscita di un locale di Losanna, viene immortalato come barcollante, sorretto da due persone, che sembrano faticare a reggerlo in piedi. Le immagini, che durano pochi secondi, hanno fatto infuriare i tifosi del club svizzero, da cui Balotelli è assente da diversi giorni. Come scrive Actu Foot, infatti, Super Mario non si sarebbe presentato agli allenamenti negli ultimi giorni, secondo il presidente del club, Christian Constantin, per una bronchite. Insomma, assenza giustificata, ma l'avventura svizzera di Balotelli non è iniziata con il piede giusto.