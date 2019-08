Balotelli è vicino al Brescia ma salterà le prime quattro partite di Serie A, Milan compreso

Come vi stiamo raccontando, Mario Balotelli è ormai ad un passo dall'approdare nel suo Brescia, squadra della città in cui è cresciuto e in cui tornerebbe oggi per provare a salvare le Rondinelle a suon di reti.

C'è però un dettaglio, tutt'altro che insignificante: Super Mario, soprannome con cui è noto, potrà scendere in campo in Serie A solamente alla 5^ giornata, contro la Juventus, dato che ha ancora quattro turni di squalifica da scontare, a causa di un brutto episodio con Congré nella fine della scorsa Ligue 1. Ciò gli impedirà di scendere in campo contro il suo ex Milan, che il Brescia affronterà al secondo turno.