Balotelli: "Il rigore di Giroud? Ha tirato male, ma ne ho visti di peggiori che sono andati in rete"

Mario Balotelli è tornato a parlare di Milan. L'attaccante ha rilasciato un'intervista a TvPlay toccando vari temi tra cui quelli di stretta attualità rossonera, in seguito alla sconfitta con il Borussia Dortmund per 3-1, che compromette quasi definitivamente il discorso qualificazione agli ottavi. Ecco le sue parole sul rigore calciato (male) e sbagliato da Olivier Giroud:

“Prendere palo, traversa o tirare fuori significa rigore sbagliato, ma il rigore di Giroud è un rigore parato. Ovvio poi ha tirato male ma ho visto anche rigori tirati peggio che sono andati in rete. Jorginho? A me come calcia non piace, ma non è quello, è un gusto personale. Uno può anche tirare al contrario ma se si fa gol non si può dire nulla. L’obiettivo è fare gol”.