Balotelli in Nazionale, Leao euforico: "È tornato"

Il ritorno di Mario Balotelli in Nazionale - anche solo per il breve stage di fine mese - fa e farà discutere. C'è chi, però, ha accolto con ottimismo ed entusiasmo la notizia e tra questi vi è anche un calciatore del Milan, per giunta non azzurro: si tratta di Rafael Leao, il quale, tramite una storia Instagram (CLICCA QUI per visualizzarla), ha celebrato euforicamente il rientro in Nazionale di SuperMario.