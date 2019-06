Balotelli: "Non ho deciso ancora il mio futuro. Parma? Sarebbe un onore"

Mario Balotelli, ospite dell'Istituto Boldani di Parma per parlare di razzismo e integrazione con oltre 400 studenti, ha parlato anche del suo futuro dopo essere stato accostato a diverse squadre, anche di Serie A, come il Parma: "Dove giocherò il prossimo anno? Non ho ancora deciso niente e non ho neppure parlato del futuro con il mio procuratore. Prima ho voglia di un po’ di vacanza. Io al Parma? Sarebbe un onore".