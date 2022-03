Balotelli torna in Inghilterra? Il Fulham ci pensa in caso di promozione in Premier League

MilanNews.it

Mario Balotelli sta provando per l'ennesima volta a rilanciarsi. In Turchia, nell'Adana Demirspor allenato da Montella, l'attaccante italiano ha ritrovato le motivazioni e ora, secondo il Daily Star, è nel mirino del Fulham. Il club inglese, primo in Championship, vorrebbe regalarsi SuperMario in caso di promozione, anche in vista di una possibile cessione del bomber Mitrovic, che sta battendo tutti i record della seconda divisione. Murat Sancak, presidente della società turca, valuta l'ex di Milan e Inter circa 10 milioni di euro.