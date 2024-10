Balzaretti: "Lasciar fuori Leao non è mai una scelta tecnica. Mancano Theo e Reijnders non me ne sarei privato"

Federico Balzaretti, commentatore tecnico, si è così espresso a DAZN sulla gestione di Rafael Leao: "Bisogna capire come si è allenato e varie cose, però per me lasciare fuori Leao non è mai una scelta tecnica, perché tecnicamente è uno tra i più forti. Ti mancano Theo e Reijnders che sono i due giocatori centrali per qualità e spessore, e quindi è una scelta che con tutti a disposizione mi avrebbe lasciato un po’ meno perplesso perché Okafor sta facendo bene, ma mancando questi giocatori non me ne sarei privato“.