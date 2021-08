Barcellona, all’asta il fazzoletto che asciugò le lacrime di Messi: costa un milione di euro

Il mondo del web trova sempre il modo di stupire. Nelle ultime ore sta impazzando in giro per l'Europa la notizia di un'incredibile asta creata da un anonimo sul sito Mercado Libre, un sito di compravendita con sede in Argentina ma diffuso in tutto il mondo. L'oggetto di questa asta, infatti, sarebbe il fazzoletto utilizzato da Leo Messi per asciugarsi le lacrime il giorno della conferenza stampa di addio al Barcellona, e sarebbe finito in vendita per l'assurda cifra di un milione di euro. Difficile, se non impossibile, capire la veridicità dell'oggetto, che potrebbe essere un fazzoletto qualunque e non quello utilizzato dalla Pulce ma sul web sarebbero arrivate le prime offerte.