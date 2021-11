Barcellona, Coutinho snobba il Newcastle: deciderà il suo futuro a fine stagione

Il futuro di Philippe Coutinho non si deciderà a gennaio ma direttamente a giugno visto che il brasiliano non ha nessuna intenzione di lasciare il Barcellona in inverno. Stando a quanto riportato da Sport, la notizia del forte interesse da parte del Newcastle per l'attaccante dei catalani, non ha scalfito il giocatore, che non ha intenzione di muoversi a gennaio. L'idea di Coutinho è quella di decidere il proprio futuro solo a partire dalla prossima estate nonostante l'esperienza al Barcellona non stia andando come auspicato.