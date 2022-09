Barcellona, Laporta vuole il ritorno di Messi: per fare ciò si muoverà in prima persona

MilanNews.it

Secondo quanto riportato da El Periódico, il Barcellona punta al ritorno di Lionel Messi a partire da luglio 2023, ossia quando il suo contratto con il PSG sarà scaduto, qualora non dovesse essere rinnovato. In Spagna dicono che Joan Laporta si muoverà di persona per riportare Messi in Blaugrana. La situazione non è comunque facile poiché secondo alcune fonti, il club catalano deve ancora al giocatore 35 milioni di euro di arretrato. Ciò, al netto dei paletti imposti dalla Liga, rischia di essere un ostacolo insormontabile. Dall'altra parte il Barcellona punta ad abbattere ulteriormente il monte ingaggi svincolando pezzi importanti del suo passato come Jordi Alba e Gerard Piqué.