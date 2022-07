Barcellona, Lewandowski: "I test a cui mi sono sottoposto dicono che il mio fisico è più giovane della mia vera età"

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Robert Lewandowski, neo attaccante del Barcellona, ha parlato dagli Stati Uniti, alla vigilia dell'amichevole contro la Juventus. L'attaccante polacco ex Bayern Monaco ha risposto alle domande circa il suo stato di forma dicendo: “I test a cui mi sono sottoposto dicono che il mio fisico è più giovane della mia età biologica. Non so per quanti anni potrò giocare ancora ai massimi livelli per qualche anno. Ma se me lo chiedete fra tre anni saprò rispondere”.