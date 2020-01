Barcellona prende Trincao per 31 milioni, clausola di 500

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Francisco Trincao è un nuovo giocatore del Barcellona. Il club blaugrana lo ha ufficializzato sul proprio sito. L'esterno offensivo portoghese, classe '99, si aggregherà alla sua nuova squadra dal 1 luglio prossimo: arriva dal Braga per 31 milioni e ha firmato un contratto di 5 anni. Il 20enne portoghese avrà una clausola da 500 milioni. Considerato una delle grandi promesse del calcio portoghese, trincao è un nazionale U21, in questa stagione ha giocato 11 partite in campionato e 4 in Europa League. (ANSA).