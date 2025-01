Barcellona, vice-presidente sul caso Olmo-Victor: "Siamo convinti di avere ragione. Abbiamo sempre rispettato i paletti economici"

vedi letture

Elena Fort, vicepresidente del Barcellona, ha commentato così il famoso caso di Dani Olmo e Pau Victor: "Non abbiamo ricevuto ancora alcuna risposta ufficiale dal CSD (il Consiglio Superiore dello Sport al quale i blaugrana hanno chiesto una sospensiva della norma che impedisce il tesseramento dell’ex Lipsia, ndr). Di notizie ne circolano molte e con rapidità, ma quello che conta davvero è che siamo convinti di aver ragione. Ciò che è stato scritto recentemente su di noi è ingiusto e basato solo su informazioni parziali, senza aver reale consapevolezza i ciò che sia successo.

Il Barcellona ha sempre rispettato i paletti economici. Ciò che può causare un ritardo nel tesseramento di Olmo (così come Pau Víctor, ndr) sono una serie di cambiamenti nelle ultime settimane. È stata una grandissima operazione per il Barça. Non c’è stata alcuna negligenza da parte del club. Abbiamo avuto il piano A, il piano B e il piano C. Se oggi non sono iscritti non è a causa di una cattiva gestione, anzi, è il contrario” le sue parole riportate da SkySport.