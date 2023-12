Baresi a Sky: "Il Milan deve pensare in grande. Campionato o Europa League? Non dobbiamo scegliere"

vedi letture

Franco Baresi, presente a Nyon per il sorteggio degli spareggi di Europa League, ha rilasciato queste parole a Sky:

Sul Rennes: "Nel calcio non bisogna mai sottovalutare nessuno, ma il Milan deve pensare in grande, deve essere ambizioso. Noi dobbiamo pensare a vincere, con grande rispetto per l'avversario, ma dobbiamo pensare in grande. Si giocherà a febbraio, manca tempo, speriamo di avere la squadra al completo".

Sulla vittoria contro il Monza: "Abbiamo creato tanto, è stata una bella partita. Non era facile contro il Monza che se non ha fatto una grande partita è anche per merito del Milan".

Su campionato ed Europa League: "Non bisogna scegliere, il Milan deve giocare sempre al meglio per andare più avanti possibile. In campionato dobbiamo consolidare la nostra posizione e provare a migliorarla. Dobbiamo recuperare gli infortunati, con la rosa al completo possiamo competere in ogni competizione. Non si può scegliere".

Su Simic: "Bello vedere un giovane cresciuto da noi esordire e fare gol. Fa bene a tutto il club. Il Milan è attento quando c'è qualche giovane da lanciare. Sono contento per lui e anche per Camarda. Immagino la felicità della sua famiglia".

Sulla stagione del Milan: "Abbiamo avuto poca continuità, ma sapevamo che il girone di Champions era difficile. Il campionato è ancora lungo, ma al completo possiamo dare noia a tutti. Possiamo fare bene".