Baresi: "Dopo il lockdown è scattato qualcosa nel Milan. Grandi meriti di Pioli"

Franco Baresi, ex capitano del Milan, ha parlato del momento del club rossonero ai microfoni di Sky Sport: "Il Milan sta raccogliendo il lavoro e la dedizione che hanno messo negli scorsi anni, anche se i risultati non erano buoni. Dopo il lockdown è scattato qualcosa dentro nei giocatori, nel voler dimostrare che non era il vero Milan quello prima della pausa. Ora c'è consapevolezza di poter competere con tutti. Pioli credo sia stato bravo a stimolare, a trovar e un modulo per coinvolgere tutti i giocatori, che ora sono a loro agio e finalmente si esprimono per quello che sono. Quello di prima non era il vero Milan".