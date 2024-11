Baresi e la carriera da allenatore: "Ho guidato solo i giovani, ma avrei potuto allenare anche i grandi. Rimanere al Milan scelta di vita"

Intervistato dal Corriere della Sera, Franco Baresi, ex capitano rossonero, ha raccontato il virus che nel 1981 lo ha tenuto fuori per quattro mesi: "Un’infezione al sangue: una volta individuato lo stafilococco, trovarono l’antibiotico giusto. Ma la ricerca non fu breve. Da giovane pensi di guarire il giorno dopo, ma passare dal campo alla sedia a rotelle fu un momento delicato: non riuscivo quasi a camminare per i dolori e mi facevo delle domande".

Dopo l'addio al calcio, Baresi ha iniziato per un breve periodo la carriera da allenatore, ma solo in squadra giovanili: "Se ha il rammarico di avere allenato solo i giovani? No, anche se penso che avrei potuto allenare anche i grandi, ma quella di rimanere al Milan è stata una scelta di vita. Coi ragazzi ci intendevamo, ci divertivamo. Ho vissuto e capito l’emozione che ti dà vincere da allenatore. Forse è più forte di quella da calciatore. È più completa".