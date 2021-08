Baresi: "Girone difficile, ma il Milan non deve dimenticare la sua storia"

Leggenda del Milan e ambasciatore del club, Franco Baresi, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport al termine del sorteggio di Champions League: "Chiaro che partendo dalla quarta fascia dovevamo essere fortunati ad avere un girone più semplice. È molto difficile, però credo che il Milan non debba mai dimenticare la sua storia. Siamo tornati in Champions e ci giocheremo le partite con grande entusiasmo. È un gruppo importante, ma dobbiamo goderci questo momento. I ragazzi e la squadra avranno voglia di fare bene. L'Atletico è sempre difficile da battere, il Porto è ostico e il Liverpool è forte e ha qualità. Per molti è anche la prima partecipazione in Champions. Abbiamo una squadra giovane che è cresciuta in questi ultimi anni. Il leader sarà il gioco, la squadra. Il Milan ha fatto vedere un calcio bello e propositivo, non dobbiamo perdere le nostre convinzioni".