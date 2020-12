Baresi: “Mi auguro che Gigio rimanga ancora tanti anni al Milan”

“La concorrenza è tanta ma penso che Gigio, cresciuto anche lui da noi, ami il Milan. Ha 20 anni ed è tra i migliori al mondo, ha già 3-4 anni di esperienza, può essere un esempio di ispirazioni per tutti, ha un futuro straordinario davanti a se”. Così Franco Baresi, ex capitano del Milan, attuale vice presidente onorario del club rossonero. “Mi auguro che prevalga il cuore e che rimanga ancora tanti anni da noi con tutte le soddisfazioni che merita”, ha detto a Radiorossonera. Sulla possibilità di cercare un nuovo difensore a gennaio bravo nell’uno contro uno: “Paolo ha ragione, nel calcio di oggi il difensore deve avere forza, personalità, velocità e non deve avere paura dell’uno contro uno. Avere giocatori così è importante, si parte bene se si hanno queste doti. Io gestivo un reparto quindi anche quando non ero in giornata avevo i compagni che mi aiutavano”.