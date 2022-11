Baresi ricorda il primo giorno a Milanello: "Non mi sembrava vero di vedere da vicino Rivera, Liedholm e Rocco"

MilanNews.it

Franco Baresi, ex capitano rossonero, ha raccontato al Corriere della Sera il suo arrivo a Milanello: "Me lo ricordo bene. Non mi sembrava vero di vedere da vicino Rivera, Liedholm, Rocco. Ricordo la prima gara in serie A, contro il Verona. In trasferta. Vincemmo e negli spogliatoi mi si avvicinò Nereo, all’epoca direttore tecnico, che mi fece: 'Ma t’ha giugà anca ti?!'".