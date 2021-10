Barigelli (Gazzetta): "Pioli ha fatto un capolavoro con Tonali"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, il direttore Stefano Barigelli ha speso parole d’elogio per il Milan: "Tonali è l’uomo in più del Milan. Il suo gol nato dal contrasto cercato e vinto con uno degli aiutanti migliori del dentista Gasperini (Freuler) sintetizza la sua crescita in quantità e qualità. Pioli ha fatto con lui un altro capolavoro, come con Brahim Diaz, Leao, Rebic. Tutti giocatori con buone potenzialità, sia chiaro, ma che con il tecnico stanno migliorando mese dopo mese. Il Milan è la squadra meglio preparata atleticamente tra quelle italiane. Il rendimento fisico di chiunque vada in campo è da top club europeo. Nelle due partite in Champions il Milan ha sempre retto il confronto fisico con gli avversari. Anche domenica di fronte all’Atalanta, che del pressing e dell’intensità ha fatto le pietre angolari del proprio successo nazionale e internazionale, il Milan ha dato una lezione agli scettici che da un anno e passa non credono fino in fondo al lavoro di Pioli".