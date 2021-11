Barigelli sulla Gazzetta: “Ecco qual è la forza del Milan”

Il direttore de La Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli, ha analizzato il rendimento delle big italiane: “La forza del Milan si vede nelle difficoltà. Non perde il filo del gioco anche tra cento infortuni. Non perde il controllo quando il vento della partita soffia contro. Non dà mai l’idea di essere sopraffatto, nemmeno se è in dieci. […] Pioli ha dato al Milan prima il gioco, poi i punti, infine la consapevolezza che è la sintesi profonda di tutto. […]”.