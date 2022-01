Barone: "Quella per lo scudetto è una corsa tra Milan e Inter"

Daniele Barone, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Sky Sport 24 commentando la corsa scudetto: “Quella per lo scudetto è una corsa a due tra Milan e Inter. La Juventus è ritardo, l’Atalanta è una buonissima squadra ma non è ancora a quella quota. In questo momento secondo me le milanesi hanno qualcosa in più. Quello di Pioli è un meccanismo, se non perfetto, talmente ben costruito che anche con tanta emergenza rende”.