Barone: "Sui biglietti per San Siro il Milan non ci ha rispettati"

© foto di Federico De Luca

Il dirigente della Fiorentina, Joe Barone, ha commentato così la mancata apertura, da parte del Milan, dei biglietti riservati al settore ospiti per la gara di domenica a San Siro: "Mercoledì sera ho parlato con Paolo Scaroni, gli ho detto la mia, gli ho detto che sono molto arrabbiato per questa situazione. Non siamo stati rispettati - riporta Sportmediaset. Il Milan è al corrente che siamo molto arrabbiati per questa situazione, vediamo se ci saranno maggiori aperture da qui a domenica prossima".