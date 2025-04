Barone sul Milan: "Con un punto con la Fiorentina ci fai poco e vai poco lontano"

Il Milan non è riuscito a rimettersi nuovamente in discussione nella gara contro la Fiorentina: un 2-2, arrivato in rimonta dopo i primi 20 minuti di gara orrendi, che non aggiunge nulla a una classifica già molto negativa per i rossoneri che ora rischiano di dover dire addio all'Europa in generale. Negli studi di Sky Sport 24 è stato commentato il momento e in generale la stagione del Diavolo. Ne ha parlato in particolare il giornalista e telecronista Daniele Barone.

Le parole di Barone sul Milan: "Dichiarazioni sospese di Furlani e Conceicao come sospesa mi sembra tutta la stagione del Milan, tra ciò che poteva essere, non è, non è stato e credo non sarà. Diventa complicata la rincorsa per un posto europeo nella prossima stagione, non solo per la Champions che non ne parliamo neanche. Una squadra con delle potenzialità non espresse, che ha avuto due gestioni tecniche: Conceicao non ha aggiunto o cambiato granché. Certo è una squadra capace, con degli sprazzi di buon calcio, di rimontare: con la Fiorentina con un punto ci fai poco e vai poco lontano"