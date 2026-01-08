Baronio rivela: "Nel 2000 mi voleva il Milan, ma scelsi di tornare alla Lazio"

Roberto Baronio, ex centrocampista, tra le altre, di Brescia e Lazio, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha rivelato di essere stato cercato dal Milan nel 2000. Ecco le sue parole: "Pirlo? Moratti lo soffiò al Parma e lo lasciò lì. Siamo cresciuti insieme: abbiamo vinto l’Europeo U21, diviso la camera e giocato alla Reggina in A nell’anno migliore della mia vita insieme a quelli col Chievo. Nel 2000 mi voleva il Milan, ma scelsi di tornare alla Lazio. Chissà come sarebbe andata.

Il paragone con Pirlo? Non mi sono mai avvicinato a lui, mai. Nessuna invidia. Magari all’inizio si parlava meglio di me, ma lui non era ancora Pirlo. Scherzando, gli dico che ha imparato da me a fare il regista. A New York una volta gli dissi 'oh, tra qualche anno mi fai da vice'. E lui: 'Semmai è il contrario, io una squadra la trovo...'".