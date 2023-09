Bartesaghi a MilanTV: "Appena mi ha chiamato il mister mi sono tremate le gambe per l'emozione"

vedi letture

Intervistato a MilanTV, Davide Bartesaghi, terzino classe 2005 che oggi ha esordito in Serie A con il Milan, ha parlato dell'emozione dell'esordio: "Emozione indescrivibile, sono ancora senza parole. Era inaspettato... appena mi ha chiamato il mister mi sono tramate un po' la gambe per l'emozione. Ma ora sono felice per l'esordio".

Sul ritiro: "Quando mi è arrivata la chiamata per fare il ritiro mi sono venuti i brividi. Quando ho varcato i cancelli di Milanello ho detto "Sono qua e ho l'occasione per farlo". Continuiamo così".