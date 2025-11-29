Bartesaghi a Sky: "Penso solo ad allenarmi e giocare a calcio. Ho la fiducia di tutti"

Davide Bartesaghi, difensore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 dopo Milan-Lazio 1-0. Ancora una volta titolare il calciatore classe 2005: le sue dichiarazioni.

Come ti sta cambiando Allegri?

"Ho sempre detto che ho la fiducia da parte di squadra e staff, questo mi aiuta. BIsogna sempre migliorare partita dopo partita: lo faccio giocando e imparando dagli altri compagni. Siamo un bel gruppo e ci aiutiamo sempre. La base deve essere avere fiducia in se stessi. Tutti mi danno un aiuto e una mano, anche io li aiuto e ci aiutiamo a vicenda"

Quanto è importante la tua famiglia che ti segue...

"È una soddisfazione enorme, mio papà e la mia famiglia mi stanno sempre vicini. Ne vado fiero di avere una famiglia così"

Crescita impressionante, stai mettendo un piccolo mattoncino ogni partita...

"Grazie mille. Come ho detto altre volte, sono sempre sereno e credo sia il mio punto di forza. Anche quando parlo con i compagni o la famiglia glielo dico sempre. Devo continuare a fare così: penso solo ad allenarmi e a giocare a calcio, questo è l'importante"