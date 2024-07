Bartesaghi esulta: "Non potevamo chiedere giornata migliore"

vedi letture

Super serata quella di ieri per l'Italia U19 che, trascinata dai rossoneri Camarda e Zeroli, ha staccato il pass sia per le semifinali dell'Europeo di categoria che per il Mondiale U20 che si giocherà in Cile la prossima estate. A essere decisivo un 3-0 secco sui padroni di casa dell'Irlanda del Nord. In campo dal primo minuto fino all'ultimo, nonostante un turbante indossato a metà gara a causa di un colpo subito alla testa, anche Davide Bartesaghi, tra i più positivi degli Azzurrini.

Bartesaghi ha esultato così su Instagram: "Non potevamo chiedere giornata migliore, qualificati al mondiale e accesso alla semifinale".