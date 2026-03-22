Bartesaghi esulta sui social: "Vittoria di carattere, bravi ragazzi"

Bartesaghi esulta sui social: "Vittoria di carattere, bravi ragazzi"MilanNews.it
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Oggi alle 11:24News
di Francesco Finulli

Nella partita che il Milan ha vinto ieri pomeriggio con il Torino a San Siro per 3-2, ha ritrovato un posto da titolare sulla fascia sinistra anche Davide Bartesaghi: il laterale infortunio, complice un acciacco contro la Cremonese e il gol di Estupinan nel Derby, aveva cominciato le ultime due gare in panchina favorendo proprio la titolarità del calciatore sudamericano. Buona prestazione del prodotto del settore giovanile milanista che, durante la sosta, sarà a disposizione dell'Italia U21.

Al termine della gara, come di consueto soprattutto dopo una vittoria, anche Bartesaghi ha voluto condividere la sua gioia per il ritorno dei tre punti. Questo il messaggio del numero 33 rossonero su Instagram: "Vittoria di carattere, bravi ragazzi". Poche parole ma centrate: tra i commenti da segnalare quello di Adrien Rabiot.