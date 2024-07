Bartesaghi: "Milan Futuro farà la Serie C, è un campionato da non sottovalutare. Ce la giocheremo anche lì"

vedi letture

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Davide Bartesaghi ha commentato così la scelta del club di via Aldo Rossi di creare il Milan Futuro: "L’idea mi piace molto, serve da gavetta per arrivare in prima squadra, che non è una cosa facile. Milan Futuro farà la Serie C, è un campionato da non sottovalutare. Ce la giocheremo anche lì".

Il giovane terzino rossonero ha poi raccontato a chi si ispira: "Il mio riferimento è Theo, che ho l’opportunità di vedere ogni giorno in allenamento. Ma io mi sono sempre ispirato a Marcelo quando giocava nel Real Madrid: mi piace molto, anche se abbiamo strutture fisiche un po’ diverse. Molta gente dice che somiglio a Calafiori o Bastoni, io da centrale mi trovo bene, ma preferisco fare il terzino che è il mio ruolo naturale".