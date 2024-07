Bartesaghi verso Italia-Spagna: "Non vediamo l’ora di scendere in campo. Cinque rossoneri in rosa? Questo ci aiuta perché ci conosciamo bene"

vedi letture

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Daide Bartesaghi ha parlato così della semifinale di oggi dell'Europeo Under 19 tra Italia e Spagna: "Siamo concentrati sul prossimo obiettivo, che per ora è la semifinale. La Spagna è una squadra forte,ma anche noi lo siamo. Gli ultimi due giorni ci sono serviti per analizzarli bene. Non vediamo l’ora di scendere in campo".

Oltre a lui, nella rosa azzurra del ct Corradi ci sono altri quattro giovani rossoneri, cioè Magni, Zeroli, Sia e Camarda: "Questo ci aiuta, perché ci conosciamo bene, ma c’è tanta intesa anche con gli altri. Del resto è da un anno che prepariamo questo Europeo. Camarda? È più piccolo di noi e mi ha sempre stupito, già al primo allenamento in Primavera si vedeva che per la sua età era formidabile. È anche bravo come ragazzo, questa cosa lo aiuta".