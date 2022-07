Bartoletti: "Milan? Per navigare a quella quota di volo bisogna rinforzarsi un pochino"

© foto di www.imagephotoagency.it

Presente a Pontremoli per il premio Bancarella Sport, Marino Bartoletti, fra i finalisti con il suo libro "Il Ritorno degli Dei", è stato intervistato da TMW. Queste le sue parole sul Milan: "I rossoneri potranno avere qualche problema per confermarsi? Sono convinto che non fosse la squadra più forte e questo rende la vittoria dello Scudetto ancora più importante. Per vincere ancora però non basta quello slancio che gli ha garantito il titolo di quest'anno. Aveva ragione Maldini: per navigare a quella quota di volo bisogna rinforzarsi un pochino".