Bartomeu: "La Superlega non è un progetto del 2020, ne parlammo già nel 2016"

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Sport, Josep Maria Bartomeu ha svelato un interessante retroscena sulla Superlega: "Sono stato uno dei primi a lavorare per la Superlega, già nel 2016. Non è un progetto del 2020. Juventus, Bayern, Real Madrid c'erano già e ne parlammo con il presidente Ceferin; è stato allora che UEFA ed ECA hanno deciso di sfruttare congiuntamente i diritti della Champions League e dell'Europa League, raddoppiando le entrate dei club. È un progetto molto interessante purché vengano rispettati i campionati nazionali. Come nel basket, possono esistere in parallelo. Abbiamo però un antagonista tosto come la Premier League, che è il campionato che genera più entrate".