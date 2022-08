MilanNews.it

Intervenuto a DAZN, Andrea Barzagli, ex difensore, ha parlato così della gara di questa sera tra Atalanta e Milan: "Test importante, quest'anno ci sono 6-7 squadre e conterà far punti negli scontri diretti. Il Milan, per quello che ha fatto vedere nella prima giornata, è una squadra molto convinta del proprio gioco".