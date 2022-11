Basta un punto per gli ottavi, Pioli: "Dobbiamo entrare in campo e attaccare"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli ha commentato così la domanda che gli è stata posta in conferenza stampa sulla possibilità che anche con un punto il Milan accederebbe agli ottavi di finale di Champions League: "Noi non giochiamo così (per un pari, ndr), non sappiamo risparmiarci, ma dobbiamo entrare in campo e attaccare. Non dobbiamo cambiare il nostro modo di giocare"