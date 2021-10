Battuto il Verona e primato in classifica, QS: "Milan, che cuore. Effetto Ibra per la vetta"

Successo in rimonta per il Milan. La formazione rossonera, che ha schierato nel finale Zlatan Ibrahimovic, ha battuto 3-2 il Verona conquistando la vetta della classifica in attesa del match delle 18 fra Napoli e Torino. Questo il titolo dell'edizione odierna di QS: "Milan, che cuore. Effetto Ibra per la vetta".