Bayern Monaco, Kimmich torna in campo a gennaio per il Coronavirus

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Tornerà in campo a gennaio Jishua Kimmich: lo ha annunciato il Bayern Monaco sui suoi canali ufficiali. Kimmich è risultato positivo al coronavirus un mese fa e si sta riprendendo da alcuni problemi polmonari legati al virus. "Sono felice che il mio autoisolamento causato dal coronavirus sia terminato - le parole di Kimmich, che non è vaccinato, al sito del Bayern - Sto meglio ma non sono ancora in grado di allenarmi a pieno per via di una leggera infiltrazione nei polmoni. Farò quindi un po' di allenamento riabilitativo e non vedo l'ora di tornare in piena attività a gennaio". Il centrocampista salterà la partita casalinga del Bayern contro l'FSV Mainz 05 di sabato, la trasferta di Stoccarda il 14 dicembre e l'ultima partita dell'anno contro il Wolfsburg all'Allianz Arena il 17 dicembre. (ANSA).