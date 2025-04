Bayern Monaco, Kompany deluso: "Non abbiamo fatto abbastanza per vincere"

(ANSA) - MILANO, 17 APR - "La qualità dell'Inter si è fatta sentire, ci sono state tante situazioni in cui avremmo dovuto segnare. Sono emozioni miste, la realtà cruda è il fatto è che non giocheremo la finale a Monaco di Baviera. L'altra parte relativa alla nostra prestazione, sappiamo che non abbiamo fatto abbastanza per vincere queste due partite". Lo ha detto il tecnico del Bayern Monaco, Vincent Kompany, in conferenza stampa dopo l'eliminazione contro l'Inter. "Penso che dobbiamo guardare indietro prima della partita d'andata, il tema era quello degli infortunati.

Sia all'andata che al ritorno abbiamo mostrato un buon Bayern, abbiamo perso ma abbiamo rammarico. Abbiamo giocato contro una grandissima squadra, allenata benissimo. È per questo che rigiocherei come abbiamo fatto. Il grande rimpianto è il risultato", ha concluso l'allenatore belga. (ANSA).