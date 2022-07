Bayern Monaco, Osimhen per il dopo Lewandowski: De Laurentiis vuole 100 milioni

MilanNews.it

Il Bayern Monaco deve fare i conti con il caso Robert Lewandowski. Infatti il centravanti polacco vuole il Barcellona e farà di tutto per raggiungere mister Xavi in questa finestra di mercato. La cessione, dunque, è probabile e per sostituirlo i bavaresi hanno messo nel mirino Victor Osimhen del Napoli. Il nigeriano è il primo obiettivo in caso di partenza di Lewandowski e con un'offerta da 100 milioni di euro Aurelio De Laurentiis lo venderebbe, per poi fiondarsi su un altro big in attacco. A riportare la notizia è il Corriere della Sera.