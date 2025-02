Bazzani: "E' un Milan che segna poco. C'è un clima dove i giocatori ripetono gli stessi errori"

L'ex attaccante Fabio Bazzani a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi del giorno.

Cosa ne pensa del caso Lucca?

"Lucca è stato accecato dalla sana voglia di fare gol a tutti i costi, come si chiede a un attaccante, ma le gerarchie di un allenatore sono sacre, più di un gol. Credo che il tecnico l'abbia gestita in maniera perfetta. Ha messo davanti il gruppo e le regole l'allenatore. E ha gestito bene anche la comunicazione dopo. Un brutto episodio, Lucca ha capito di essere andato oltre ma l'allenatore l'ha gestita bene".

Poca Lazio contro il Venezia:

"Riconoscendo i meriti al Venezia, la Lazio è stata lontana parente di quella che conoscevamo. Le assenze di Castellanos e Rovella hanno contribuito a non avere velocità di manovra e ha fatto poco per vincere. Lenta nella manovra, si è vista veramente poco".

Crisi Milan. Chi il maggiore indiziato di questo momento?

"Che ci si aspettasse di più è chiaro, ma al netto di una situazione che non è cambiata dall'addio di Fonseca, vedi errori individuali e situazioni di instabilità mentale, c'è un numero, che è quello dei gol fatti. E' un Milan che segna poco. Vedo poca cattiveria sotto porta, scelte dell'ultimo passaggio fatte in maniera non attenta. Non sai mai cosa aspettarti dal Milan, da inizio anno. C'è un clima dove i giocatori ripetono gli stessi errori".

Se Inter e Napoli pareggiano, la Juve può tornare nel giro Scudetto?

"Rimane la grande favorita per il quarto posto. Ne devi superare tre davanti, se fosse una corsa solo su una ok. La vedo difficile per la Juve, è più facile per l'Atalanta".