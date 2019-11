Bazzani: "Ibra darebbe un contributo importante nonostante l'età"

Fabio Bazzani, intervenuto a TMW Radio, ha detto la sua sul possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan: "Sicuramente può dare una mentalità che al Milan manca. Però arriverebbe in un Milan che non è come quello in cui ha già giocato. Dovunque va, però, anche a 38 anni, è ancora in grado di dare un grande contributo tecnico e di personalità. Quello che manca alla squadra rossonera. Darebbe ancora un contributo importante, nonostante l'età".